Премьер-министр России поздравил мусульман с Ураза-байрамом

2 мая. 10:56

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам. Он подчеркнул вклад российской уммы в укрепление мира и согласия между этническими и религиозными сообществами России.

Мишустин заявил, что заслуживает высокого уважения просветительство и благотворительная деятельность российской уммы, нацеленная на поддержку нуждающихся, морально-нравственное воспитание молодежи и сохранение традиций.

"И сегодня особенно ценен её вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, противодействие ксенофобии и экстремизму, в эффективное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества", - говорится в телеграмме премьер-министра.