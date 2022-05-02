Оппозиция Армении проводит антиправительственные митинги и перекрыла улицы Еревана

2 мая. 10:46

Оппозиция в Армении продолжает антиправительственные митинги. Сегодня она уже начала блокировать улицы Еревана. На данный момент перекрыты 15 улиц, включая площадь Шаумяна. Там силы МВД оттеснили митингующих и арестовали нескольких из них. У здания правительства в столице Армении стоит усиленный наряд полиции.

Протесты в Армении идут с 25 апреля. Они считают разрушительной политику премьера Никола Пашиняна, критикуют намерение подписать мирное соглашение с Азербайджаном и Турцией. Последние, по их мнению, грозят утратой государственности Армении и полным возвратом Карабаха под контроль Азербайджана.

Днем ранее в Ереване прошел многотысячный митинг. Его участники установили на площади Франции палатки и провели там всю ночь.

Вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с утра 2 мая пройдут масштабные акции неповиновения, и в центре Еревана будет парализовано движение транспорта.