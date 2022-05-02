Мусульмане отмечают Ураза-байрам

2 мая. 10:27

Сегодня мусульмане России и всего мира отмечают один из главных исламских праздников - Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам. Переводится на русский язык как "Праздник разговения". Традиция восходит ко временам пророка Мухаммеда, к 624 году. Ид-аль-Фитр знаменует окончание длившегося месяц поста Рамадан.

Каждый год дни поста и соответственно Ураза-байрам смещяются примерно на 10 дней назад. В этом году праздник разговения приходится на 2 мая, а точнее - на закат в ночь на 2 мая. Это первый день новолуния.

В Ураза-байрам мусульмане отмечают окончание самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. 30 дней они отказывались от пищи и воды в светлое время суток. Есть и пить можно было после заката и до первый лучей солнца на восходе.

После утренней молитвы в день Ураза-байрама все прежние ограничения снимаются, и можно употреблять любые разрешенные исламом продукты и напитки.

Одним из символов этого праздника является раздача милостыни неимущим Закят-аль-Фитр. Помогать бедным можно как едой, так и деньгами. Мусульманские общины направляют обделенным, больным и бедным подаяния.

2 мая из-за празднования Ураза-байрам в московском метро возможны ситуативные ограничения на входах и выходах.