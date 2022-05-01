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Конгресс США рассмотрит резолюцию об отправке военных на Украину

Конгресс США рассмотрит резолюцию об отправке военных на Украину

В Конгресс США на рассмотрение внесен проект резолюции, которая позволит отправлять американских военных на Украину, если там будет применено оружие массового поражения, пишет в воскресенье The Hill.

Инициатором проекта выступил член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска в Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если в Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - объяснил он.

Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента отправлять военных на Украине, но дает ему больше гибкости.

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