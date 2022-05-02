Обзор СМИ Кавказа 25 апреля - 1 мая

Кабардино-Балкарский филиал ПАО "РусГидро" проводит начал воспроизводство водных биоресурсов в реках бассейна Терека. Ежегодно в реки выпускаются мальки, главным образом, каспийского лосося, выращенные на специализированном рыбзаводе. Первый в этом году этап компенсационных мероприятий гидроэнергетики провели во второй половине апреля: в реки Баксан, Черек, Чегем, Малка и их притоки выпустили более 300 тыс. мальков ценной рыбы, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда".

Места зарыбления определяются заранее на основе научных данных по исследованию горных рек республики при участии Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. Мальков перевозят на специальном транспорте со строгим соблюдением температуры и количества кислорода в воде. Всего в этом году планируется выпустить в реки КБР более двух миллионов мальков. В предыдущие годы Кабардино-Балкарский филиал "РусГидро" совместно с Северо-Кавказским территориальным управлением Росрыболовства выпустил в водоемы КБР уже более трех миллионов мальков ценных пород рыб.

Первая акция гидроэнергетиков по восполнению рыбных ресурсов прошла в 2003 году на Дальнем Востоке. Тогда в водохранилище строящейся Бурейской ГЭС (Амурская область) было выпущено 36 тыс. мальков осетра и сазана. Инициативу поддержали Дагестанский, Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский и Северо-Осетинский филиалы "РусГидро", а также Новосибирская, Саратовская, Жигулевская, Воткинская, Чебоксарская ГЭС, каскад Кубанских ГЭС и Чувашская энергосбытовая компания. За годы проведения акции в водоемы были выпущены осетровые (стерлядь, осетр, калуга), карповые (белый амур, карп, толстолобик, сазан), лососевые (форель, лосось), а также кормовые беспозвоночные. Некоторые из этих видов занесены в Красную книгу.

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Число бюджетных мест в системе среднего профессионального образования (СПО) Северной Осетии с будущего учебного года вырастет с 1840 до 3048. Для развития учреждений среднего профессионального образования появятся 11 направлений. Новые специальности и профессии откроются во Владикавказском многопрофильном техникуме, Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, Северо-Осетинском торгово-экономическом техникуме, Моздокском механико-технологическом техникуме, Владикавказском колледже электроники, Северо-Кавказском строительном техникуме, Владикавказском политехническом техникуме, Моздокском аграрно-промышленном техникуме, Эльхотовском многопрофильном колледже, информирует газета "Северная Осетия".

Как отметила министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова, с 2018 года в республике на 35% выросло число выпускников школ, которые поступают после 9 класса в СПО. Трудоустройство выпускников средних профессиональных учебных заведений зависит от качества образования, которое они получили в техникумах и колледжах. Поэтому ведется работа по обновлению содержания программ и материально-технической базы в рамках реализации республиканской программы развития образования до 2026 года и федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В этом году на дооснащение мастерских и создание новых на базе учреждений среднего профессионального образования (СПО), выделено 61 млн рублей из федерального и 50 млн рублей из регионального бюджета. В каждой образовательной организации, в которой реализуются программы СПО, откроют новые лаборатории. Благодаря мастерским в СПО будут созданы условия для обеспечения качественного учебного процесса, конкурсных площадок соревнований "Ворлдскиллс" и проведения демонстрационного экзамена. В пяти учреждениях среднего профессионального образования откроется 12 мастерских по направлениям "Искусство, дизайн и сфера услуг", "Информационно-коммуникационные технологии", "Строительство", "Сельское хозяйство" и "Социальная сфера". Всего в республике по нацпроекту в 2022–2024 годах будут созданы 39 мастерских по стандартам "Ворлдскиллс". В прошлом году было оборудовано 16 мастерских. Налаживается взаимодействие средних специальных учебных заведений Северной Осетии с работодателями, в том числе в формате образовательного заказа.

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Газета "Вести республики" сообщает, что в чеченских реанимациях ковид-центров не осталось ни одного пациента. В местном Минздраве отметили, что число новых случаев в республике держится на низком уровне. За прошедшие сутки зафиксировано всего 15 случаев COVID-19. Тем не менее, жителям республики, которые перенесли заболевание больше шести месяцев назад, рекомендовано пройти вакцинацию, привитым ранее советуют ревакцинацинироваться. Республика первой в РФ отменила антиковидные меры в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации еще 11 марта. С конца февраля по сегодняшний день в ЧР развернуто 55 коек в трех ковид-центрах. В ковид-центрах ЧР лечение проходят 37 пациентов, из которых в реанимации — 0. На амбулаторном лечении–69 человек. Отмечается, что в регионе готовы к повышению заболеваемости: 2085 коек со 100% обеспечением кислорода могут развернуть в ковид-центрах. Также создан запас медикаментов в достаточном объеме для лечения пациентов с COVID-19.

В Абхазии, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, все больницы (кроме Гудаутской ЦРБ, где находится пять пациентов) после санобработки вернутся к штатному режиму работы. Об этом сообщает агентство "Абхазия-информ" со ссылкой на министра здравоохранения Эдуарда Бутба. Что касается вакцинации, то темпы здесь нулевые, поэтому, как считает Бутба, нужно продолжать вести разъяснительную работу. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что очень много людей недовольны предоставлением медуслуг. "Это очень важный вопрос, и мы соберем по нему специальное заседание. У нас фактически нет бесплатной медицины. Нужно подойти к ситуации с государственной точки зрения: очень много людей готовы официально платить за медуслуги, но они хотят знать куда и кому уходят их деньги", – подчеркнул глава правительства.

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В субботу Карачаево-Черкесию прибыл ретро-поезд – исторический подвижной состав времен Великой Отечественной войны, сообщает местная газета "День республики". Ретро-поезд "Победа" сформирован из подвижного состава военного времени: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Во главе ретро-поезда паровоз серии ФД20, который был построен в конце 1930-х годов. Паровоз и вагоны являются действующими экспонатами из экспозиции музея железнодорожной техники Северо-Кавказской ЖД. После прибытия ретро-поезда на станцию желающие могли осмотреть изнутри теплушки, подняться в кабины к машинистам и увидеть работающую паровую машину.

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В Сухуме завершился Первый национальный конкурс абхазских вин. На культурно-деловой площадке "Гума" состоялась церемония награждения победителей, сообщают агентства "Апсныпресс" и "Абхазия-информ". Главная цель конкурса, который планируется проводить ежегодно - поддержка местных виноделов, повышение качества винодельческой продукции и развитие винодельческого потенциала республики. Конкурс абхазских вин был организован для мелких производителей, как славящихся своими отменными винами, так и начинающих виноделов. Оргкомитетом было принято решение на первый национальный конкурс не приглашать крупные заводы Абхазии, такие как: "Вина и воды Абхазии", "Шато-Абхаз", "Аргуниашта" и "Абхаз-Вино". Приветствие конкурсу передал президент страны Аслан Бжания, в эти дни находящийся с рабочим визитом в Москве: "Участие в конкурсе прекрасная возможность для молодых виноделов заявить о себе, а опытным виноделам показать свое уникальное мастерство". На суд экспертов-дегустаторов было отобрано 13 из 38 образцов вин. Они были идентифицированы только по порядковым номерам. Дегустация состояла из нескольких этапов - внешний вид, аромат, вкус и общие впечатления от вина.

Призовой фонд конкурса составил в 2 млн рублей. Награды вручались в двух основных номинациях - лучшего белого и лучшего красного вина. Были и специальные призы - приз Министерства сельского хозяйства за самое образцовое хозяйство, приз за производство полусладкого вина и приз за вино из винограда сорта "Изабелла". Гран-при в один миллион рублей завоевал молодой винодел Саид Званбая, остальные победители также были награждены денежными призами. Всем участникам конкурса подарили итальянские саженцы европейских сортов винограда, а также по две специальные бочки для вина, изготовленные из французского дуба. Конкурс проводился при поддержке Министерство сельского хозяйства Абхазии, Госстандарт, а культурно-деловой площадки "Гума" и нескольких частных лиц.