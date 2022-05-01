Акция "Георгиевская ленточка" проходит в Южной Осетии

1 мая. 21:35

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" началась 1 мая в Южной Осетии.

В республике планируется раздать около 10 тыс ленточек, не считая тех, которые подготовят к параду в День Победы, сообщила министр культуры республики Жанна Зассеева.

"Мы хотим охватить как можно больше людей. Мы видим, как во многих странах отказываются от парадов Победы и шествий "Бессмертного полка". Слишком много крови и эмоций было отдано, чтобы мы жили и не забывали", - отметила она.

Георгиевские ленточки раздают вместе с листовками, рассказывающими историю этого символа. Ленты в центре Цхинвала всем желающим вручают учащиеся местной Кадетской школы.