Американцы не одобряют политику Байдена, особенно в сфере экономики

1 мая. 21:19

Многие граждане США недовольны действиями президента Джо Байдена по ситуации, касающейся России и Украины.

Результаты социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC, свидетельствуют, что к действиям Байдена по "ситуации, касающейся России и Украины" положительно относятся 42% американцев, отрицательное - 47%. Каждый десятый не смог ответить на вопрос.

Кроме того, 52% американцев отрицательно оценивают работу Байдена как президента, положительно - 42%.

Политику Байдена в сфере экономики негативно оценивает большинство респондентов - 57%, позитивную оценку дали 38% опрошенных.

Отметим, ранее на этой неделе Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных $33 млрд финансирования на помощь Украине.

В телефонном опросе, результаты которого опубликованы в воскресенье, приняли участие около тысячи совершеннолетних американцев, опрос проводился с 24 по 28 апреля.