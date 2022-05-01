Египет восстанавливает историческую синагогу

Правительство Египта объявило о начале работы по реконструкции синагоги Бен-Эзра в старом Каире в рамках восстановления еврейского наследия и кампании по привлечению большего числа туристов.

Как отмечает Al Monitor, Министерство туризма и древностей Египта объявило о начале работ по восстановлению Синагоги Бен-Эзра в религиозном комплексе исторической части Каира. Археологи и аналитики уверены, что интерес египетского правительства к еврейскому наследию обусловлен желанием привлечь туристов в страну. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири сказал, что синагога, расположенная внутри Вавилонской крепости, считается самой старой на территории Египта. В последний раз восстановительные работы в ней проводились в 1991 году.

Мустафа Абдель-Фаттах, глава комитета, ответственного за работы, рассказал, что восстановление синагоги началось с очистки стен. В дальнейшем запланированы работы по защите поверхностей от влияния погодных условий, а также по предотвращению трещин.

Синагога названа в честь еврейского ученого и философа Эзры. В XIX веке там было обнаружено собрание исторических документов, известное как Каирская гениза. Возведенное в средние века на месте церкви здание было расположено в направлении к Иерусалима. Нынешняя синагога была построена в 1890-х годах.

Как и во всех синагогах, в Бен-Эзра два этажа: нижний для мужчин, а верхний для женщин. В центре находится приподнятая платформа, где проходят службы. В восточной части здания, по информации Министерства туризма и древностей, находится ковчег со свитками Торы.

Абдель Рахим Рихан, генеральный директор отдела археологических исследований Южно-синайского управления Министерства туризма и древностей рассказал, что в синагоге Бен-Эзра есть иудейские, христианские и мусульманские символы.

Еврейские древние сооружения Египта подвергались разграблению, когда большинство евреев было изгнано из Египта в 1960-х годах, и сейчас раздаются призывы к сохранению и восстановлению еврейского наследия.

С 2016 года Магда Харун, президент ассоциации Drop of Milk, призывает евреев Египта восстанавливать и защищать свое наследие. Но оно чрезвычайно мало: шесть человек проживает в Каире, и еще несколько десятков в Александрии. Также в 2016 году египетские власти создали комитет ”инвентаризации и регистрации еврейских древностей”, который зарегистрировал 13 синагог, а также еврейские кладбища в Каире и Александрии. "Постановка на учет означает, что власти обязаны сохранять и восстанавливать объекты, а также указать их на карте археологических памятников,” - говорит Рихан.

В 2020 году Министерство туризма и древностей открыло восстановленную синагогу Элияху Ханави в Александрии. Министерство тогда заверило, что со временем все синагоги будут восстановлены. В том же 2020 году американское посольство в Каире совместно с ассоциацией Drop of Milk инициировало проект по сохранению еврейских кладбищ в районе аль-Басатин на юге Каира.

Восстановительные работы много значат для евреев по всему миру, считает директор Израильско-Ближневосточной программы израильского Института региональной внешней политики Митвим Ксения Светлова. Будучи депутатом израильского Кнессета она создала парламентское лобби с целью защиты еврейского наследия в арабских и мусульманских странах. По словам Светловой, у евреев длинная история в Египте: "Еврейское наследие - часть египетского. Замечательно, что синагоги и древние кладбища защищаются и восстанавливаются”.

В отчете Вашингтонского института ближневосточных исследований за 2018 год говорится, что продвижение туризма - один из стимулов, побуждающих египетские власти восстанавливать еврейское наследие. В марте 2020 года министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сказал в интервью BBC, что ”цель министерства - развитие религиозного туризма”.

После восстановления синагогу Элияху Ханави посетили десятки евреев египетского происхождения - представители диаспоры в Египте. На египетский туризм, переживающий непростой период после 2011 года, в последнее время также влияет украинский кризис. Правительство страны стремится компенсировать потери за счет израильских туристов.

Новости о синагоге Бен-Эзра появились на следующий день после первого прямого рейса между Тель-Авивом и Шарм-эль-Шейхом. В октябре 2021 года государственная авиакомпания EgyptAir начала выполнять четыре рейса в неделю по маршруту Каир—Тель-Авив. Израильское посольство в Египте надеялось, что количество израильских туристов на Песах составит не меньше 45 тыс. человек.

Ежегодно тысячи израильских туристов посещают Египет, в частности Синай и курорты Красного моря. Однако мало кто наведывается в Каир и другие города. Восстановление еврейского наследия может привести к увеличению турпотока в Каире. Израильские туристы могут получить туристическую визу в египетском посольстве в Тель-Авиве и продолжить путешествие по стране.

”Восстановление еврейского наследия в Египте отражает восстановление отношений между двумя странами, начавшееся несколько лет назад, - говорит Светлова. - Помимо традиционного сотрудничества в сфере безопасности наблюдается усиление экономической и дипломатической активности”. Хотя не все проблемы еще решены, по словам Светловой, ”Египет важен для Израиля как одно из главных арабских государств и сосед. Надеюсь, в дальнейшем сотрудничество только усилится, учитывая насколько огромен потенциал в экономической, туристической и академических сферах”.