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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Уругвае

Акция &quot;Бессмертный полк&quot; пройдет в Уругвае

Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, рассказал посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.

"Шестого мая на территории российской дипмиссии в Монтевидео пройдут традиционные акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" при участии сотрудников посольства, членов их семей и российских соотечественников, проживающих в Уругвае", - сообщил Будаев.

Российская дипмиссия планирует провести серию общественных и культурных мероприятий, включая выставку советских плакатов военного времени, показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне, "Урок мужества" в школе при посольстве.

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