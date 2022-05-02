Акция "Бессмертный полк" пройдет в Уругвае

2 мая. 8:31

Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, рассказал посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.

"Шестого мая на территории российской дипмиссии в Монтевидео пройдут традиционные акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" при участии сотрудников посольства, членов их семей и российских соотечественников, проживающих в Уругвае", - сообщил Будаев.

Российская дипмиссия планирует провести серию общественных и культурных мероприятий, включая выставку советских плакатов военного времени, показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне, "Урок мужества" в школе при посольстве.