Сбербанк снижает ставки по вкладам на 4%

1 мая. 20:24

Сбербанк вслед за понижением ключевой ставки ЦБ до 14% годовых, снижает ставки по вкладам и кредитам.

С 1 мая банк скорректировал процентные ставки: ставки по основным вкладам снижены на 4 п.п., по потребкредитам - на 2 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 12%, по "СберВкладу" при размещении средств на 1–3 месяца - 11%, вместо прежних 15%, с размещением средств на полгода - 9%, на год - 8%. При этом подписка "СберПрайм+" позволит повысить ставки на 1 п.п

По программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков ставки снижены на 2 п.п., минимальная ставка по потребкредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для зарплатных клиентов организации.

"Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов", - сообщил глава дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.