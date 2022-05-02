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Врачи рассказали, какой чай помогает замедлить разрушение суставов

Врачи рассказали, какой чай помогает замедлить разрушение суставов

Зеленый чай помогает сохранить здоровые суставы, сообщили в Фонде борьбы с артритом, пишет Express.

Врачи обычно рекомендуют пациентам с артритом включать в рацион продукты с антиоксидантными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Такими свойствами обладает зеленый чай, он богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут уменьшать воспаление при болях в суставах и замедляют разрушение хрящей.

Кроме того, научные исследования показали, что чайный антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) способен даже блокировать выработку молекул, вызывающих повреждение суставов у людей с ревматоидным артритом.

Также людям с артритом полезна листовая зелень - витамины С, Е и К помогают защитить клетки от повреждения. Врачи рекомендуют включить в рацион шпинат, брокколи, брюссельскую капусту и листовую капусту. В борьбе с артритом поможет и имбирь, он обладает действием, похожим на то, какое оказывают нестероидные противовоспалительные препараты.

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