Российский судья рассудит матч чемпионата Саудовской Аравии 

2 мая. 2:20

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила официальное приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав квартета судей также вошли лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков.

Россияне будут обслуживать одну из игр, которые пройдут 5 мая. В этот день в чемпионате Саудовской Аравии сыграют "Аль-Таавун" – "Аль-Иттифак" и "Аль-Батин" – "Аль-Ахли".