Чавушоглу: НАТО не будет вступать в конфликт на Украине

1 мая. 20:08

НАТО не собирается вступать в конфликт на Украине, однако отметит, если случится нападение на союзников, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье по итогам турне по государствам Латинской Америки, передает телеканал A Haber.

"Позиция НАТО ясна", - заявил министр. Он объяснил, что альянс не будем вступать в конфликт на Украине, но ответит, "если будет хоть малейшее нападение на любого союзника".

Чавушоглу добавил, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности организовать визит лидеров ряда государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Россию для урегулирования ситуации на Украине.