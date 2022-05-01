Туристические доходы Турции возвращаются к допандемийным

1 мая. 19:29

В первом квартале 2022 года доходы Турции от сферы туризма приблизились к $5,5 млрд, сообщили в Министерстве культуры и туризма страны.

В январе-марте в Турции отдохнули 6,3 млн туристов, из них 4,9 млн - иностранные граждане, а 1,4 млн – турецкие граждане, проживающие за рубежом. Количество туристов оказалось на 151% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным министерства, сектор туризма Турции стремительно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса.

Туристические доходы в I квартале составили $5 млрд 454 млн 488 тыс. При этом каждый иностранец в среднем потратил $841, а гражданин страны - $849.

Сильнее всего в этом году турпоток в Турцию вырос из Болгарии - плюс 272,4%, Ирана - 228,4%, Германии - 219,6%, России и Ирака.