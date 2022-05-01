Счета для оплаты газа в рублях открыли десять стран Европы

1 мая. 19:08

Венгрия и еще девять стран Европы открыли счета для оплаты газа по схеме, предложенной Москвой, сообщил глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth.

"Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни", - рассказал политик.

Он указал, что среди санкций ЕС нет таких, которые делают невозможной оплату российского газа в рублях, это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также сообщал, что часть европейских компаний, импортирующих российский газ согласились оплачивать его по новой схеме, однако об этом не говорят честно.