В Турции сравнили российский и американский истребители

1 мая. 18:37

Российский истребитель МиГ-29/35 не имеет равных по маневренности и в этом превосходит американский F-16, говорится в воскресенье в статье турецкого издания Star.

"Главное, что нужно знать о российских боевых самолетах, это то, что они обладают лучшей маневренностью в мире. О каких бы моделях ни шла речь, это отличительная черта российского военного авиастроения", - пишет газета.

Российский истребитель имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10 (3D Thrust) и развивает скорость в 2,25 раза быстрее скорости звука.

"Его американский аналог, напротив, летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10. Безоговорочным победителем здесь является российский истребитель МиГ-29/35", - заключили в турецком издании.