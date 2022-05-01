Финляндия решила построить заборы на границе с Россией

1 мая. 18:21

Между Финляндией и Россией будет возведен забор, сообщил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен, сообщает телеканал MTV3.

"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне", – сказал Турунен.

Он добавил, что заграждения планируются для зон повышенного риска и критичных зон, в том числе пунктов пересечения границы и прилежащих территорий.

Протяженность российско-финской границы составляет 1340 км. В настоящее время на границе установлена изгородь из колючей проволоки.

"Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", - поделился заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью YLE.

Возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии, сообщила глава МИД страны Криста Микконен.

Ранее сообщалось, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в июне.