На Кубань идут дожди со снегом

1 мая. 18:13

Грядущей ночью в Краснодарском крае будет царить непогода. Фронтальные разделы приведут к обильным осадкам и прохладной погоде.

Краевой гидрометцентр сообщает, что основной удар стихии случится в ночь на 2 мая. Местами по региону кратковременные дожди, в горах - дожди с мокрым снегом. В отдельных районах Краснодарского края ночью и утром 2 мая ожидаются сильные дожди и грозы.

Порывы северного и северо-восточного ветра усилятся до 12-14 м/с. На Черноморском побережье от Анапы до Геленджика ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5, в горах до плюс 3, днем воздух прогреется по краю до 15 градусов тепла. В Краснодаре 2 мая будет до плюс 13, в Туапсинском районе до плюс 16, на Черноморском побережье температура воздуха составит около 20 градусов.

Осадки в регионе стихнут во второй половине дня.