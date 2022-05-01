Путин подписал указ о дополнительных мерах кибербезопасности

1 мая. 17:49

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ". Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Указ президента должен послужить "повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов РФ".

"Полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты" руководители ведомств и регионов, госфондов, госкорпораций, стратегических и системообразующих предприятий должны возложить на своих заместителей. В организациях должны быть созданы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.

Должностным лицам органов ФСБ должен обеспечиваться "беспрепятственный доступ к принадлежащим органам (организациям) либо используемым ими информационным ресурсам, доступ к которым обеспечивается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Кроме того, учреждениям и госкомпаниям запрещается с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.