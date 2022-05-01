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Бербок рассказала, когда могут быть сняты санкции с России

Бербок рассказала, когда могут быть сняты санкции с России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции с России могут быть сняты в случае вывода войск с территории Украины.

"Прекращение огня может стать лишь первым шагом. Нам ясно: снятие санкций возможно только в том случае, если Россия выведет свои войска", - сказала Бербок в интервью изданию Bild.

По ее мнению, мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. "В худшем случае это станет приглашением к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - добавили министр.

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