Бербок рассказала, когда могут быть сняты санкции с России

1 мая. 17:35

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции с России могут быть сняты в случае вывода войск с территории Украины.

"Прекращение огня может стать лишь первым шагом. Нам ясно: снятие санкций возможно только в том случае, если Россия выведет свои войска", - сказала Бербок в интервью изданию Bild.

По ее мнению, мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. "В худшем случае это станет приглашением к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - добавили министр.