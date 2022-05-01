Крупные учения НАТО стартовали в Восточной Европе

1 мая. 17:14

Учения НАТО Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) начались в Европе, они продлятся с 1 по 27 мая, сообщает министерство национальной обороны Польши.

"В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тыс солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории около 7 тыс военнослужащих и 3 000 единиц техники", - информирует оборонное ведомство страны в воскресенье.

В маневрах на территории Польши также примут участие военные из США, Германии, Франции, Швеции, Дании и Великобритании. Польские военные вместе с солдатами из Чехии, Великобритании и Нидерландов также будут участвовать в учениях на территориях Литвы и Латвии.

В Минобороны Польши уточнили, что данные учения относятся к "серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе". Сообщается, что планирование учений Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 началось в 2021 году.

Учения Defender Europe 22 организованы ВС США и направлены на "формирование готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО".

В польском оборонном ведомстве добавили, что "совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработки в соответствии со стандартами НАТО процедур применения войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора".