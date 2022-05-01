Оппозиция Армении решила заночевать на площади в центре Еревана

1 мая. 16:50

Сегодня в центре Еревана проходит многотысячный митинг объединенной оппозиции Армении, участники акции планируют провести ночь на площади Франции в центре Еревана.

Оппозиционеры пришли на митинг против премьер-министра Никола Пашиняна с палатками, чтобы переночевать на площади, а утром в понедельник начать масштабные акции гражданского неповиновения.

"Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 [07:30 мск] мы начинаем масштабные акции неповиновения. <…> Через несколько дней мы добьемся отставки [премьер-министра] Никола Пашиняна", - заявил на митинге вице-спикер парламента, представитель правления партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.