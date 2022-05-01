Билл Гейтс считает, что вскоре может появиться "худший" штамм коронавируса

1 мая. 17:22

Основатель Microsoft, предприниматель и филантроп Билл Гейтс полагает, что вероятность появления "худшего" штамма коронавируса остается. Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.

"Все еще существует риск того, что мы столкнемся с таким вариантом (COVID-19), который станет еще более заразным и смертельным. Он маловероятен. Я не хочу давать мрачные предсказания, но существует вероятность в более чем 5%, что за период пандемии мы еще не видели ее самого страшного проявления", - сообщил Гейтс.

Он считает, что в здравоохранение необходимо увеличить объем инвестиций для предотвращения будущих пандемий. Также, по мнению Гейтса, следует сформировать международную группу, задачей которой станет быстрое выявление угроз для глобального здравоохранения.