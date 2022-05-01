Движение на центральной автомагистрали Грузии ограничат 2 мая

1 мая. 16:35

Участок магистрали международного значения Восток-Запад (Тбилиси-Сенаки-Леселидзе) предстоящей ночью будет частично закрыт.

Движение автотранспорта на 155 км магистрали, участке Хеви-Убиса длиной 12,2 км будет осуществляться 2 мая с 02:00 до 06:00 с интервалом 10-15 минут, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.

Будет проводиться монтаж конструкций из предварительно напряженного железобетона на мосту в районе Рикотского перевала. Работы осуществляет китайская компания-подрядчик Hunan Roads and Bridges Construction Group.