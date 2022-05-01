Гендиректор "Красной Поляны" погиб в горах Сочи

1 мая. 16:20

Минувшей ночью в горах Сочи погиб генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский, ему было 37 лет.

"Сегодня ночью погиб Андрей Круковский. Он сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил «Красную Поляну» в курорт мирового уровня", - написал глава минприроды России Александр Козлов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе «Красной Поляны» отметили, что Круковский "любил горы и нашел покой в них", он получил смертельные травмы при падении с горной тропы к Ачипсинской крепости.

Андрей Круковский родился в Москве в 1984 году. Он окончил Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес школу по программе Executive education. Сочинским курортом руководил с 2019 года. Он начал проекты по созданию экокурорта "Лагонаки" и строительству канатной дороги на гору Ахун.

Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.