На Ставрополье пенсионер сбил переходившую дорогу пенсионерку

1 мая. 15:58

Утром 1 мая 83-детний житель Невинномысска за рулем автомобиля "ВАЗ-2114" сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Авария случилась на улице Апанасенко в 08:20.

Согласно предварительной информации, мужчина на заметил 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Пострадавшая была доставлена в больницу, у нее диагностировали тяжелые травмы головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают наряды ДПС.