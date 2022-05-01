Греция сняла все ковидные ограничения

1 мая. 16:09

В Греции с 1 мая отменены все ковидные ограничения.

Власти страны решили снять ограничения для туристов на летний сезон – с 1 мая до 31 августа. В этот период ни местным жителям, ни туристам для посещения заведений не нужно будет предъявлять документ о вакцинации или ПЦР-тест.

Также в Греции снижаются требования к невакцинированным работникам, отменяются штрафы для пожилых людей, не сделавших прививку.

При этом в стране продолжает действовать масочный режим - ношение масок обязательно в закрытых помещениях.