Армянская оппозиция начала многотысячный митинг в Ереване

1 мая. 15:55

В центре Еревана начался многотысячный антиправительственный митинг. Собравшиеся на площади Франции выступают с требованием отставки премьер-министра Армении

Выступая перед участниками акции, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что они уже доказали, что у нынешнего руководства страны нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля проходят масштабные акции протеста, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Армении и парламентского блока "Честь имею" Артура Ванецяна. Оппозиционеры считают, что политика премьер-министра Никола Пашиняна грозит Армении потерей государственности.