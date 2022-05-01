Германия в три раза сократила зависимость от российской нефти

1 мая. 15:36

Германия существенно сократила зависимость от российских энергоносителей. Об этом со ссылкой на доклад министерства экономики ФРГ сообщает агентство dpa.

По его данным, к середине апреля зависимость от российской нефти снизилась с 12% до 35%, газа – с 55% до примерно 35%, угля – с 50% до 8%, передает ТАСС.

Как отметил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, все эти шаги, предпринимаемые властями страны, требуют огромных совместных усилий всех сторон. "Они также подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо, если мы хотим сделать так, чтобы Россия больше не могла нас шантажировать", - приводит слова министра агентство.

Уточняется, что Германия стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, а также увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ). Доля российского газа в потреблении к концу 2022 года может снизиться примерно до 30%.