Премьер Грузии сообщил о необходимости взять под контроль все большие ГЭС

1 мая. 15:14

Премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что проектами строительства всех больших гидроэлектростанции в Грузии должно осуществлять государство.

"Экономическая команда рассматривает вопрос, чтобы большие важные для государства проекты ГЭС осуществлялись государством", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что у государства есть ресурсы для этого. "Я уже дал задание министру экономики и всей экономической команде представить план в ближайшие недели", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Гарибашвили также акцентировал внимание на том, что строительство ГЭС в Грузии необходимо, исходя из соображений энергонезависимости страны. Он посетовал на то, что Грузия с каждым годом покупает все больше энергии. "Мы завозим ее из Азербайджана и России, и это проблема, решением которой является максимально разумно использовать богатства страны - гидроресурсы", - заключил премьер.