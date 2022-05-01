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ХАМАС пригрозил Израилю 1111 ракетами

ХАМАС пригрозил Израилю 1111 ракетами

Группировка ХАМАС готова выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима". Об этом заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа.

"Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата", - приводит слова Синвара РИА Новости. 

Напомним, палестинцы считают, что 11 ноября 2004 года Ясир Арафат был убит израильскими спецслужбами в больнице под Парижем. В Израиле это отрицает. Проведенная международными специалистами экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти палестинского лидера.

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