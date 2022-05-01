IKEA возобновит работу своих магазинов в России не раньше осени

1 мая. 14:17

Шведская компания IKEA продлила приостановку работы своих магазинов в России до 31 августа 2022 года из-за проблем с логистикой.

В паблике профсоюза работников IKEA в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что компания не может обеспечить бесперебойные поставки своих товаров в магазины, поэтому они останутся закрытыми до конца лета.

"Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа", - говорится в заявлении.

При этом в компании пообещали сохранить сотрудникам все рабочие места на постоянных договорах, а зарплату продолжать выплачивать по трудовым договорам.