В Грузии за незаконное хранение оружия задержали шестерых человек

1 мая. 13:58

В Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержали шестерых человек в возрасте от 29 до 59 лет. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Мужчины были задержаны в Тбилиси, Чохатаурском и Озургетском районах Гурии, Цаленджихском и Зугдидском районах Самегрело, в Зестафони (Имерети).

В ведомстве отметили, что у четверых из них есть судимость, в том числе за убийство.

Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии. Задержанным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, передает агентство "Новости-Грузия".