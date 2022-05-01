Оппозиционные активисты выдвинулись в центр Еревана для участия в митинге

1 мая. 13:55

Несколько сот представителей оппозиционных сил Армении с четырех сторон вошли в Ереван и направляются в центр города для участия в антиправительственном митинге.

Оппозиционные группы пешком из различных городов страны, расположенных в десятках километрах от столицы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Ереване состоится масштабный оппозиционный митинг. В 15:00 (мск) на площади Франции соберутся сторонники движения "Сопротивление" из разных регионов страны и другие силы.

Напомним, 30 апреля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила жителей республики о реальной опасности организации и проведении массовых беспорядков. Сегодня утром Генпрокуратура Армении распространила заявление, призвав лидеров оппозиции воздерживаться от любых действий, создающих угрозы внутренней безопасности страны.