Столица Грузии ушла под воду

1 мая. 13:34

В Тбилиси из-за проливного дождя, обрушившегося на город в ночь с 30 апреля на 1 мая, оказались затоплены дороги, улицы, подвалы жилых домов.

В частности, были частично затоплены важные для города транспортные узлы - Левая набережная и площадь Героев. В связи с большим количеством осадков было затруднено движение на так называемой "новой дороге", ведущей от площади Героев к улице Тамарашвили (Ваке-Сабуртало). Кроме того, затопило подвалы, первые этажи жилых домов и коммерческие объекты на улице Цинамдзгвришвили, передает "Новости-Грузия".

По словам жителей Тбилиси, из-за наводнения несколько городских улиц буквально ушли под воду, а вышедшая из берегов Кура затопила набережную

Работники столичный мэрии боролись с последствиями ливня в течение всей ночи. Работы по выкачиванию воды в домах продолжаются.

Напомним, проливной дождь в Тбилиси начался в субботу вечером. Согласно прогнозу синоптиков, сильные дожди по всей Грузии ожидаются всю следующую неделю.