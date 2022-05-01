Совбез ООН осудил серию терактов в Афганистане

1 мая. 13:14

Совет безопасности ООН осудил недавние теракты в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Совбеза.

"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили продолжающиеся чудовищные террористические акты против мирных жителей в Афганистане, в том числе нападение на мечеть Мавлави Секандер в Кундузе 22 апреля, в результате которого погибло более 25 человек и десятки получили ранения", - сказано в тексте.

В Совбезе также осудили нападение на два микроавтобуса в Мазари-Шариф, случившееся 28 апреля, и атаку на мечеть Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля, где погибло по меньшей мере 30 человек.

Члены Совета безопасности призывают привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов, передает РИА Новости.