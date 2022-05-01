Собянин поздравил жителей Москвы с Первомаем

1 мая. 12:52

Мэр Москвы Сергей Собянин жителей столицы с праздником Весны и Труда и назвал сплоченность и профессионализм основой развития столицы.

"Дорогие друзья, поздравляю с Праздником Весны и Труда! Сплоченность и профессионализм - основа развития нашей любимой столицы", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин также поблагодарил москвичей на неоценимый вклад в будущее города. "Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!" – сказал мэр.

Напомним, День международной солидарности трудящихся был установлен конгрессом II Интернационала (Париж, 14-21 июля 1889 г.) в память о выступлении рабочих в Чикаго (США) 1 мая 1886 года с требованием 8-часового рабочего дня. В настоящее время в России отмечается как Праздник Весны и Труда. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем.