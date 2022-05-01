"Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 27%

1 мая. 12:22

С января по апрель 2022 года экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 26,9% (на 18,4 млрд куб м). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

"Газпром продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - сказано в заявлении.

При этом в компании отметили, что за первые четыре месяца вырос экспорт газа в Китай. Объем поставок по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC превышает аналогичный показатель 2021 года почти на 60%.

В сообщении также подчеркивается, что среднесуточный экспорт "Газпрома" в апреле снизился на 21,6% по сравнению с мартом, до 386,7 млн куб м.

Кроме того, в компании сообщили, что снизили добычу газа на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 175,4 млрд куб м.