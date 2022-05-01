В Краснодарском крае стартовал летний курортный сезон

1 мая. 11:58

В воскресенье, 1 мая, в Краснодарском крае открывается летний курортный сезон.

По данным местных властей, в регионе будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, по 23 – в Геленджике и Сочи, 11 – в Туапсинском районе, 7 – в Новороссийске, 6 – в Темрюкском районе, передает РИА Новости.

Ранее также стало известно, что на майские праздники в Краснодарском крае забронировали более 50% номерного фонда. Как ожидается, в эти дни курорты Кубани посетят около 600 тыс гостей.

С сегодняшнего дня в регионе также отменяется режим повышенной готовности по коронавирусу COVID-19, действовавший в течение более чем двух лет. Такое решение было принято на прошлой неделе властями Краснодарского края в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.