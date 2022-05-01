В Турции заявили о превосходстве отечественного штурмовика над американским F-35

1 мая. 11:50

Разрабатываемый Турцией легкий штурмовик Hurjet превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский истребитель пятого поколения F-35. Такое заявление сделал глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Он подчеркнул, что первый полет штурмовика Hurjet запланирован на 2023 год.

"Наш истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. Самолет выкатят из ангара 18 марта следующего года", - цитирует Демира ТАСС.

При этом турецкий министр не уточнил, по каким именно зхарактеристикам Hurjet превзойдет F-35.