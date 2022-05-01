В России отмечают Праздник Весны и Труда

1 мая. 11:39

В воскресенье, 1 мая, в России отмечается Праздник Весны и Труда. Впервые за два года первомайские шествия пройдут очно в ряде регионов страны.

Приуроченные к нему праздничные дни в этом году продлятся 1-3 мая. При этом в Москве по-прежнему действует запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе акций, шествий, митингов на основании указа мэра об ограничениях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, День международной солидарности трудящихся был установлен конгрессом II Интернационала (Париж, 14-21 июля 1889 г.) в память о выступлении рабочих в Чикаго (США) 1 мая 1886 года с требованием 8-часового рабочего дня. В настоящее время в России отмечается как Праздник Весны и Труда. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем.