Турция будет бороться с дезинформацией в социальных сетях

1 мая. 11:18

Турция разрабатывает правовые нормы по урегулированию социальных сетей и борьбе с дезинформацией в них. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью газете Yeni Safak, комментируя покупку основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском компании Twitter.

"На самом деле я не отношусь к социальным сетям очень позитивно, но мы не можем от них отказаться. Что с ними необходимо сделать? Ввести правовые нормы, в настоящее время мы работаем над созданием этих правовых норм", - приводит его слова ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что власти стремятся навести порядок в этом бизнесе с помощью нового правового регулирования, которые планируется принять в ближайшее время. "Как государство, мы будем решительно вносить свой вклад в борьбу с дезинформацией", - сказал Эрдоган.