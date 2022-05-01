В Азербайджане отменен масочный режим

1 мая. 10:57

В воскресенье, 1 мая, в Азербайджане вступает в силу решение об отмене масочного режима. Соответствующее постановление Кабинет министров страны принял 22 апреля в связи со значительным улучшением эпидемической ситуации в стране.

Согласно документу, с сегодняшнего дня отменяется требование об использовании индивидуальных средств защиты дыхательных путей - медицинских масок, тканевых масок, респираторов и пр. Использование масок в аэропортах и учебных заведениях теперь носит рекомендательный характер.

Масочный режим в Азербайджане был введен в мае 2020 года. В мае 2021 года власти смягчили отменили требование о ношении масок на открытом воздухе, однако сохранили его для закрытых помещений.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 513 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В Азербайджане выявлены 792 562 случая заражения.