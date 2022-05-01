Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление дополнительной помощи Украине в размере $33 млрд

1 мая. 10:48

Накануне состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос возвращения американских дипломатов на Украину. По словам Прайса, Блинкен представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов на Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе, а также планы по возвращению в Киев в кратчайшие сроки.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили запрос вашингтонской администрации Конгрессу от 28 апреля о выделении $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь" Киеву, передает ТАСС.