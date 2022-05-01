Азербайджанские военные подверглись обстрелу со стороны Армении

1 мая. 10:23

В субботу, 30 апреля, позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены в 20:55 с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы, из крупнокалиберного оружия.

В оборонном ведомстве отметили, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, потерь среди личного состава нет.

В заявлении Минобороны также сказано, что в настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем ВС Азербайджана.