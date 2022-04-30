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Турецкие военные ликвидировали семь террористов на севере Сирии

Турецкие военные ликвидировали семь террористов на севере Сирии

На севере Сирии нейтрализованы семь террористов YPG, являющейся сирийским боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что ликвидированные боевики обстреливали турецких военных в зоне операции "Щит Евфрата".

"Турецкая армия продолжат давать решительный отпор на любые попытки террористов организовывать провокации или применять оружие", - приводит сообщение Минобороны агентство Anadolu.

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