Турецкие военные ликвидировали семь террористов на севере Сирии

30 апр. 21:55

На севере Сирии нейтрализованы семь террористов YPG, являющейся сирийским боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что ликвидированные боевики обстреливали турецких военных в зоне операции "Щит Евфрата".

"Турецкая армия продолжат давать решительный отпор на любые попытки террористов организовывать провокации или применять оружие", - приводит сообщение Минобороны агентство Anadolu.