В Турции досрочно определился чемпион страны по футболу

1 мая. 2:05

Футбольный клуб "Трабзонспор" сыграл вничью с "Антальяспором" (2:2) в 35 туре и досрочно стал чемпионом Турции сезона 2021/22.

Голами в составе хозяев отметились Андреас Корнелиус (3-я минута) и Дорукхан Токез (62-я). У "Антальяспора" отличились Алассан Ндао (51-я минута) и Хаджи Райт (80-я).

Набрав 77 очков в 35 турах, "Трабзонспор" стал недосягаемым для идущего вторым "Фенербахче". За три тура до конца чемпионата в активе стамбульской команды 68 очков.

"Трабзонспор" в седьмой раз в истории стала чемпионом Турции. Ранее команда из Трабзона выигрывала первенство в 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 и 1984 годах.