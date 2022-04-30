Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет жить как государство-победитель

30 апр. 23:30

Историческая победа Вооруженных сил Азербайджана в Карабахской войне навсегда останется в истории страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед личным составом воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Отечественная война – наша славная история. Азербайджанский народ стал опорой для своей армии, все граждане Азербайджана, азербайджанцы всего мира объединились. Мы сплотились в единый кулак и нанесли врагу такие сокрушительные удары, что он до сих пор не может прийти в себя. В течение 44 дней армянская армия была полностью уничтожена. Остатки армянской армии сегодня демонстрируются в центре Баку, в Парке военных трофеев. В свое время руководство Армении угрожало нам новой войной. Они говорили, что если Азербайджан попытается решить этот вопрос военным путем, то армянские танки окажутся на улицах Баку. Да, армянские танки оказались на улицах Баку, мы привезли их в уничтоженном состоянии. Сегодня эти танки, пушки и другая техника демонстрируются в Парке военных трофеев", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что за 44 дня Азербайджан отвоевал более 300 городов и сел. "Мы одержали эту Победу на поле боя, не путем переговоров, не благодаря чьим-то уступкам, а проливая кровь, неся потери. Что нас вело вперед? Любовь к Родине и ненависть к врагу! Вот в таком духе мы воспитали молодое поколение, в таком духе сформировалась наша армия, и спецназовцы, являющиеся ее самым боевым формированием, именно с этими помыслами, с этой идеей шли вперед, грудью вставали на защиту Родины. Историческая Победа Вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории. Отныне мы вечно будем жить как победоносный народ, как государство-победитель. Эту радость нам подарили наши дети – солдаты и офицеры. Все Вооруженные силы внесли ценный вклад в достижение этой Победы. Всего за 44 дня была одержана историческая Победа, враг пал перед нами на колени и вынужден был своими руками подписать акт о капитуляции. Это, возможно, один из самых, а может, и самый запоминающийся, радостный и вызывающий чувство гордости момент в нашей истории и в моей жизни. Подписание Арменией акта о капитуляции – вызывающее самую большую гордость событие в моей жизни", – поведал азербайджанский лидер.

Он заметил, что огромная заслуга в победе в Отечественной войне принадлежит спецназовцам. "Я как Верховный главнокомандующий знаю это и сказал об этом азербайджанской общественности. Это знает весь азербайджанский народ, знает и враг. Освобождение наших сел с первых дней войны потрясло врага. Они не верили, что азербайджанская армия, грудью прорвав пять-шесть оборонительных линий, проливая кровь, ценой жизни шехидов сможет одержать историческую Победу. Они еще надеялись, что кто-то остановит нас, окажет на нас давление, и мы, подвергшись этому давлению, остановим победное шествие. Я сказал, что никто и ничто не остановит нас, что мы пойдем до конца, до конца будем гнать врага с наших земель, что война может быть остановлена после того, как враг подпишет акт о капитуляции, так и случилось. Мы вновь продемонстрировали верность своему слову. С первых дней наша армия шла вперед, ни разу не отступила. В армянской армии, по их собственному признанию, было больше 10 тыс дезертиров", – сообщил Ильхам Алиев.

Он добавил, что в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. "Вот моральные качества азербайджанского народа, вот наш национальный дух, любовь к Родине. Нас вели вперед любовь к Родине, но в то же время подготовка, профессионализм", – заметил президент Азербайджана.

Он напомнил, что спецназовцы находились в первых рядах во всех наших основных, решающих операциях. "Хочу особо подчеркнуть роль спецназовцев, освобождавших вместе с другими воинскими формированиями наши города и села. После успешных операций наша дорога на Шушу была открыта. То есть дороги как таковой не было. После успешной Гадрутской операции, когда число дезертиров в Армении резко возросло, они не верили, что мы пойдем в этом направлении. Они ждали нас с других направлений. Но наши отважные парни проторили путь там, где его не было, - своими руками, своими ногами, своей грудью, преодолевая ущелья, леса, тропы. Направлением была Шуша. Во время войны я сказал, что без Шуши наше дело останется половинчатым. С первого и до последнего дня войны нашей целью было освобождение Шуши, нашего родного города, венца Карабаха, от армянской оккупации, и мы добились этого, вы, спецназовцы, добились этого. Сколько дней наши герои без устали с легким оружием в руках, преодолевая эти ущелья, леса, шли к Шуше. Освободили по пути много сел, проливали кровь, несли потери, но не остановились, шли вперед. Сегодня каждый, кто приезжает в Шушу, просто удивляется – как сыны Азербайджана взяли эту неприступную крепость. Каждый человек, приезжающий в Шушу по дороге Победы, думает об этом", – цитирует Ильхама Алиева АзерТАдж.

Он обратил внимание на то, что в последнее время по дороге Победы в Шушу приезжает много не только азербайджанцев, но и иностранных граждан, которые поражаются, как Азербайджан смог проложить эту дорогу так быстро. "Я отвечаю, что главное не это, вы подумайте о том, как наши солдаты и офицеры прошли через эти леса, именно они проторили тот путь, и я назвал его дорогой Победы, тем самым еще раз запечатлев эту славную Победу в нашей истории. Всякий раз, когда я приближаюсь к Шуше по дороге Победы и вижу эти отвесные скалы, перед моими глазами встаете вы. Как была взята эта неприступная крепость – с легким оружием, в уличных боях, врукопашную. Находившиеся напротив, наверху, на вершине горы, вооруженные до зубов пушками и танками армяне оказались беспомощными перед вами. И ваша сила, и воля, и профессионализм, и любовь к Родине. Вы сражались за Родину на родной земле. Враг-оккупант не смог бы устоять перед вами на азербайджанской земле. Освобождение города Шуша – самая яркая страница войны. Сегодня в ведущих военных училищах мира изучают Шушинскую, Гадрутскую, другие операции", – поведал азербайджанский лидер.

Несмотря на то, что со Второй Карабахской войны прошло полтора года, военные эксперты и люди, занимающиеся этим вопросом, конфликтами, до сих пор говорят о победе Азербайджана, подчеркнул глава государства.

"Мне задают многочисленные вопросы, связанные с войной, с нашей Победой. Что, какие факторы обусловили эту Победу? Первый из них - любовь к Родине. То есть вас вела на смерть, заставляла говорить «умрем, но не отступим» любовь к Родине, и мы продемонстрировали это. Мы показали всему миру, что мы - великий народ, и достойно вели войну. Терпя поражение на поле боя, презренный враг подверг наши города и села вероломным обстрелам. Под этими обстрелами погибли более сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. А мы вели войну достойно. Во время войны я говорил, что мы отомстим на поле боя. Мы никогда не воевали и не будем воевать с мирными гражданами, этого нам не позволят высокие качества нашего народа, так и случилось. Весь мир признает, что азербайджанцы сражались достойно, как настоящие мужчины, изгнали врага, поставили его на колени и выполнили данное обещание", - заявил Ильхам Алиев.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в регионе совершенно иная. "Мы наращиваем нашу мощь как народ-победитель, как победоносная страна. Даны все указания, связанные с дальнейшей деятельностью спецназовцев. Я побывал в этой воинской части за год до войны, встречался со спецназовцами. И сегодня, в этот праздничный день находиться вместе с вами – для меня большая честь. Я горжусь вами. Весь азербайджанский народ гордится вами. Армения, армянские вооруженные силы начинают дрожать от страха при одном упоминании об азербайджанских спецназовцах. Этот страх до сих пор не покинул и не покинет их", - сказал президент Азербайджана.