В МИД России оценили шансы на возобновление СВПД

30 апр. 21:50

Неопределимых препятствий для восстановления ядерной сделки с Ираном нет. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

"В дипломатии нередко бывает так, что "финишная прямая" - это самый трудный участок пути. Не видим непреодолимых препятствий в процессе "дошлифовки" восстановительного пакета", - цитирует его ТАСС.

Как отметил Ермаков, важно, чтобы все вовлеченные стороны исходили из интересов дела, а не сиюминутной внутриполитической конъюнктуры. По его словам, речь в данном случае в первую очередь идет о США. "Надеемся, что их заявления и дававшиеся на самом высоком уровне заверения в готовности вернуться в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ред.) не останутся предвыборными лозунгами или фигурой речи", - сказал директор департамента.

Он также сообщил, что интерес к СВПД сохраняется у всех участников сделки. "С разной степенью интенсивности такие контакты в нескольких форматах продолжаются уже год. Интерес к СВПД со стороны вовлеченных в эту многоплановую работу делегаций и столиц сохраняется", - обратил внимание дипломат.