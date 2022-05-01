Армения-Франция: партнерство или вассалитет

1 мая. 10:00

Связи между Ереваном и Парижем во многом обусловлены более чем пятисотлетним проживанием представителей армянской общины в Европе, многие из которых осели в Марселе, Париже, Лионе, Валансе. Высокая степень лояльности армян к руководству Франции, компактность проживания и численность диаспоры позволили французской дипломатии установить достаточно прочные отношения с молодой постсоветской Арменией, чья националистическая направленность воспринималась Парижем как проявление революционного духа.

За пределами Южного Кавказа Франция негласно считается европейским домом для армян. Французы такому статусу не противятся, а армяне гордятся "ментальным родством" и приобщением к философскому наследию Дидро и Вольтера. Но так ли искренни отношения между республиками в новейшее время?

Экономические показатели говорят о том, что армянский экспорт за последние годы не претерпел значительных изменений. Среди лидеров по-прежнему Россия, Китай, Иран, Индия. Среди членов ЕС интерес к Армении проявляют Швейцария, Германия, Италия и Болгария. Похожая ситуация наблюдается в армянском импорте - Франция не входит даже в пятерку ведущих импортеров. Нефтегазовый сектор Азербайджана привлек значительно больше инвестиций, нежели вся армянская экономика за более чем тридцать лет. С экономической точки зрения Армения не интересна Франции, мало кто может ответить на вопросы, чему поспособствовала и что создала Франция на пространстве небольшого постсоветского государства за последние два десятка лет. На память приходят лишь ереванская площадь Франции, приобретение коньячных предприятий, выкуп фирменного бренда "Армянский коньяк", а также нереализованный совместный проект плавучих солнечных электростанций.

Взаимодействие осуществляется преимущественно по политической линии. Чаще всего именно французская дипломатия выступает проводником армянской риторики на заседаниях парламентских структур ЕС, стимулируя Ереван решать свои внешнеполитические вопросы через Елисейский дворец. Армянскому политическому истеблишменту крайне важно показать свое уважение Парижу. После подведения итогов президентских выборов во Франции одним из первых Эммануэля Макрона поздравил президент Армении Ваагн Хачатрян, поблагодарив его "за неоценимую помощь в ходе 44-дневной войны". Никто не понял, однако, в чем заключалась поддержка со стороны Парижа, особенно в сравнении с полноценной российской миротворческой миссией. Разве что Макрон в октябре 2020 года поддержал распространение фейка об участи в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана 300 сирийских боевиков.

Какая сегодня выгода для Франции в поддержке Еревана? Поскольку локомотив Евросоюза - Германия – концентрируется на вопросах экономики, энергетики, финансов и промышленности, вопросы европейской дипломатии, в том числе на Южном Кавказе, Париж взял на себя. Французские дипломаты были сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В последнее время Армения послушно, раз за разом, предлагала реанимировать формат Минской группы, политическое значение которой было девальвировано. Кроме того, руководство Франции не исключает реализации собственных интересов через армянскую диаспору, при этом предпочитая работать с уже созданными руками самих армян структурам традиционных армянских партий типа "Дашнакцутюн".

Но выборы во Франции прошли, власть устояла, поэтому на некоторое время заигрывать с влиятельной армянской общиной никто из французских политиков не будет. Разве что во Франции призывают поддержать идею политизации трагических событий в Османской империи в период Первой мировой войны, таким образом поддерживая ложную систему ценностей в армянском обществе, особенно если учесть, что политика Елисейского дворца в отношении армянства вызвана не симпатиями, а желанием закрепить в менталитете армян их исключительность.